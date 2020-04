ASI lança o primeiro Campeonato de Surf Virtual de Itacaré, participe.

Com o cenário mundial criado devido à pandemia de coronavírus, a Associação de Surf de Itacaré (A.S.I), resolveu criar o “Primeiro Campeonato de Surf VIRTUAL, o evento acontecerá nos dias 29 e 30 Abril 2020 , com duas categorias em disputa: Open e Junior até sub-18.

O circuito é feito por meio de fotos, enviados pelos atletas inscritos, a votação aberta será realizada pelo público que escolherá a melhor foto. A disputa será em baterias homem a homem, sorteadas pela diretoria da A.S.I, disputa é por foto: o surfista enviará a sua foto surfando (informando o fotógrafo) e a diretoria da A.S.I colocará em votação. A melhor foto (bateria) estarão expostas no stories do Instagram e no Facebook da A.S.I para votação dos internautas. Após 24h de votação aberta sairá o vencedor. O surfista que passar para a próxima fase, pode escolher em manter a mesma foto ou trocar, bastando avisar e enviar a nova foto com antecedência. Atenção: a disputa é pela melhor foto, muitas vezes os internautas podem escolher a foto que mais gostaram ignorando o fato “manobra na onda” , disputa é virtual, a premiação também será. Os Campeões de cada categoria e os fotógrafos responsáveis, terão exposição e divulgação em posts no feed de notícias e nas redes sociais da entidade. A A.S.I não terá qualquer interferência na votação.

Fiquem todos atentos no Instagram da Associação de Surf de Itacaré.