As obras de revitalização da feira livre de Itacaré começam na próxima 2ª feira.

As obras de reforma e revitalização do mercado municipal, a feira livre de Itacaré, começam na próxima segunda-feira, dia 27, e a previsão é que os serviços sejam concluídos num prazo de seis meses. A obra faz parte de um convênio no valor de R$ 694.482,83 firmado com o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Companhia de Ações Regionais (CAR), em parceria com a Prefeitura de Itacaré, que prevê a conclusão dos boxes, cobertura, piso, canteiros, estacionamento e diversas outras melhorias que transformarão a feira numa referência regional.

No último dia 17, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul (CDS-LS), assinou o contrato e a ordem de serviço para a reforma, cobertura e reestruturação do mercado municipal. A obra será executada pela empresa Patamar Empreendimentos Imobiliários, vencedora da licitação, que iniciará os serviços já nesta segunda-feira. A nova feira já está sendo comemorada por toda a comunidade que aponta o novo mercado municipal não somente como um espaço melhor para a aquisição dos produtos, como também poderá ser um novo centro comercial de Itacaré.

Durante a solenidade de assinatura do contrato o prefeito Antônio de Anízio destacou a importância da reestruturação e reforma da feira, que será um marco na história da cidade e vai garantir um espaço muito melhor para os feirantes. Além disso, ele explicou que a nova feira vai atrair muito mais consumidores, melhorando ainda mais a qualidade dos produtos e movimentando a economia da cidade.

MUDANÇAS – Por conta das obras que serão realizadas no local, será feito o remanejamento temporário na posição das barracas, mas a feira permanecerá no mesmo local. A Prefeitura de Itacaré pede a compreensão e a colaboração de todos os feirantes e consumidores durante esse período de realização das obras, já que o objetivo maior é construir um novo espaço, muito mais bonito, agradável e muito melhor para os itacareenses e turistas.