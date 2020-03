Arte Mix Concreto Usinado é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

A Arte Mix que atua segmento concreto usinado novidade em Itacaré é mais uma empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré, que acontecerá no próximo dia 21 de março de 2020, na quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

Pioneira no segmento de concreto usinado, a Arte Mix, produz concretos com características de durabilidade, resistência, qualidade e rapidez, o produto chega pronto ao canteiro de sua obra, o que permite uma redução brusca de custo com matérias, mão-de-obra, tempo e muito mais.

O que é Concreto Usinado?

O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma Central em que a dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada, dessa forma a qualidade do concreto é melhor.

Linha variadas de produtos;

A fábrica oferece um atendimento excepcional além de uma linha variada de produtos entre eles; blocos, canaletas, pisos intertravado, cobogó, muro pré moldado, laje treliçada, pingueiras, meio fio, entre outros. Visite-nos:

Avenida Bela Vista Km 06, Vila Marambaia próximo ao posto Policial Rodoviário.

Contato: (73) 9 9850 6228 (WhatsApp)