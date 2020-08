Após perder Copa do Mundo e Libertadores, Globo fica sem a F1.

Dona dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil desde 1981, a Globo deixará de mostrar as corridas da principal categoria do automobilismo a partir do ano que vem. O contrato com a Liberty Media, empresa responsável por negociar as exibições, vence no final deste ano e não foi renovado. Nos últimos meses, a emissora rompeu acordos com entidades ligadas ao esporte e perdeu direitos de eventos como a Copa do Mundo 2022 e a Libertadores 2020. Segundo a revista Meio & Mensagem, a Globo já avisou aos patrocinadores da Fórmula 1 que a próxima temporada não será mais transmitida pela emissora a partir do ano que vem. Atualmente, as provas são patrocinadas por Santander, Cervejaria Petrópolis, Nivea, Renault e TIM. Cada cota de patrocínio da F1 na Globo foi negociada por R$ 98,950 milhões, segundo o valor de tabela, que costuma sofrer descontos de até 30% nas negociações. Considerando o valor cheio, em 2020, a emissora faturou R$ 494,7 milhões com a categoria. Nos últimos meses, Globo e Liberty Media negociaram a renovação do contrato, mas não conseguiram chegar a um valor em comum. A emissora não aceitou pagar o valor pedido pela empresa norte-americana, fez outras propostas, mas não houve acordo.

Assim como acontece com a Copa do Mundo e a Libertadores, os direitos da Fórmula 1 são negociados em dólar, moeda que teve forte valorização frente ao real no decorrer do ano. Desde o início da pandemia, com cortes nas verbas publicitárias e queda de receitas, a Globo passou a renegociar direitos de transmissão e rescindir contratos. A não renovação da F1 também afeta as transmissões de treinos livres e reprises da Fórmula 1 no SporTV, do Grupo Globo. As provas da atual temporada continuam sendo exibidas normalmente pela emissora e pelo canal fechado. No domingo (30), às 10h10 (horário de Brasília), acontece o GP da Bélgica, com exibição da emissora para todo o Brasil. Um dos candidatos para a compra dos direitos da Fórmula 1 em 2021 é a Rio Motorsports, que venceu a licitação para construir o novo autódromo do Rio de Janeiro. A empresa adquiriu os direitos de transmissão da MotoGP, em março, e repassou aos canais Fox Sports. Até o ano passado, a MotoGP era exibida pelo SporTV. (Daniel Castro)