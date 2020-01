Após matéria, jovem de Serra Grande foi removida para o Hospital da Mulher em Salvador.

A família de Saionara Melo vem através desta página agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para que ela pudesse ser removida para o Hospital da Mulher em Salvador.

O trajeto foi feito graças ao empenho de muitas pessoas. As autoridades envolvidas, os hospitais as prefeituras e secretarias de Saúde de Ilhéus e Uruçuca, ao vereador Jardel Félix e a comunidade em geral.

Nesta oportunidade o Ichocolate agradece as mais de 120 mil pessoas alcançadas, as mais de 1600 interações ( reações, compartilhamento e comentários ). Sabe-se o quão difícil deve ter sido para a equipe de Saúde e seus órgãos responsáveis, como também entende-se que a luta pela vida é algo indispensável ao ser humano.

E enquanto há um sopro de vida existe motivação para lutar.

Foi percebido o quanto as pessoas são boas e quanto se preocupam umas com as outras, isso pode ser constatado pelas interações nesta página.

Não importa se a residência dela consta da rua Beira Rio, n 111 em Serra Grande, se sua documentação está cadastrada em Ilhéus. Saionara deixou de ser ilheense ou urucuquense, é cidadã brasileira, coberta pela Constituição Federal. Saionara é cada uma das 120 mil pessoas alcançadas.

O Ichocolate entende, ainda, que não é politicagem é informação com responsabilidade, respeito a vida e ao outro. É fazer com que a comunicação exerça seu papel social frente a uma sociedade desgastada e desacreditada e consequentemente ver resultados positivos.

À família e a Saionara fica o desejo de melhoras e de mais notícias positivas. Fonte: lchocolate.