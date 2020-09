Após 5 meses, atividades de turismo são retomadas em Morro de São Paulo.

Após pouco mais de cinco meses, as atividades de turismo foram retomadas nesta quinta-feira (3) em Morro de São Paulo, um dos pontos turísticos mais famosos da Bahia, localizado na cidade de Cairu, baixo sul do estado. Com a necessidade do isolamento social por causa do novo coronavírus, foram publicados decretos no começo de abril, que proibiam a hospedagem de turistas e transporte marítimo na cidade.

Pela manhã, houve bastante movimento de turistas em Morro de São Paulo. Segundo informações da prefeitura de Cairu, além de Morro, outras localidades administradas e que fazem parte do território da cidade, como as praias da Gamboa, Boipeba e Garapuá, também estão liberadas.

Foram retomadas também nesta quinta as travessias de catamarãs entre Salvador e Morro de São Paulo. De acordo com a Associaçãos dos Transportadores Marítimos da bahia (Astramab), inicialmente, a travessia Salvador-Morro de São Paulo fará dois horários por dia em cada terminal – Terminal Náutico da Bahia e Terminal de Morro de São Paulo. Leia mais no G1