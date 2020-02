Apagão deixa Itacaré sem energia por mais de 4h.

Um pagão de energia atingiu Itacaré, Aurélio Leal e Serra Grande nesta terça-feira (11), a queda de energia aconteceu das 03 horas da manhã e só foi restabelecida às 7h49.

Após quase cinco horas no apagão, a energia foi restabelecida em Itacaré, Aurélio Leal e Serra Grande às 7h49 nesta terça-feira (11). A queda no fornecimento foi causada pelo desarme de uma linha que alimenta as subestações.

Não há relatos de queima de equipamentos, porém aqueles que se sentiram prejudicados ou que tiveram prejuízos devem acionar a fornecedora de energia.