Antônio de Anízio visita prefeitos da região para discutir soluções através do Consórcio.

O prefeito de Itacaré e presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (CDS – Litoral Sul), Antônio de Anizio, visitou os municípios de Itapitanga e Almadina para apresentar aos prefeitos Ró de Beto e Milton Cerqueira, respectivamente, as políticas desenvolvidas pelo consórcio nas áreas de infraestrutura, educação, gestão ambiental, assistência técnica, resíduos sólidos, compra compartilhada, dentre outras atividades que tem o CDS como instrumento de gestão e execução.

Durante o encontro os prefeitos apresentaram a preocupação com a eliminação dos lixões e a manutenção e conservação das estradas vicinais, dois desafios que, segundo os gestores, serão prioridades para as administrações em 2021. Antônio de Anízio destacou que o CDS-Litoral Sul irá concluir os planos territoriais de resíduos sólidos e estará buscando parceiros da iniciativa privada com expertise no setor para desenvolver, executar e gerir as unidades de triagem, transbordo e destino dos resíduos dos municípios consorciados.

O prefeito de Itapitanga, Ró de Beto, solicitou apoio do Consórcio para conclusão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e a eliminação do lixão do município. Já o prefeito de Almadina, Milton Cerqueira, solicitou a recuperação e manutenção do trecho da BA 262 – Almadina-Floresta Azul. Como resultado da reunião, ficou acertado o início da manutenção na próxima segunda-feira dia 11/01, já que o referido trecho faz parte do contrato do Consórcio com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia.

Durante o encontro o presidente do CDS-Litoral Sul solicitou aos seus colegas prefeitos e prefeitas dos mais diversos municípios regionais para que destinem uma emenda parlamentar ao Consórcio para aquisição de uma máquina, objetivando a ampliação da patrulha mecânica. Ele adiantou que vai ser o primeiro a solicitar e destinar ao Consórcio recursos para aquisição de um equipamento.

Antônio de Anízo também se reuniu com o prefeito de Barro Preto, Juraci da Saúde, onde apresentou políticas desenvolvidas pelo consórcio e a importância da autarquia no atendimento às demandas dos municípios. As visitas continuarão sendo feitas pelo presidente do CDS-Litoral Sul para que os prefeitos possam contribuir e construir juntos as ações a serem desenvolvidas pelo consórcio em 2021.