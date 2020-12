ANSEF-Salvador discute projetos importantes com o empresário João Carlos Cavalcanti.

O Presidente da ANSEF-Salvador, Ivan Luna e o Gerente Administrativo Elias Santos se reuniram na última segunda-feira (28/12/2020) com o empresário João Carlos Cavalcanti. Formado em Geologia, com extensão em Engenharia de Minas pela UFBA, João Cavalcanti acumula grande prestígio por descobertas minerais, onde a mais importante foi a jazida ferrífera em Caetité. Atualmente se dedica à Companhia Vale do Paramim, da qual é presidente.

A reunião teve como objetivo criar uma importante parceria de apoio ao programa FEDERALZINHO, projeto da ANSEF-NACIONAL que promove Ações de Responsabilidade Social, Cidadania e Prevenção aos Jovens. Essa proposta é fundamental para a construção de uma sociedade melhor, apostando na instrução de jovens que são o nosso futuro.

Além disso, o Presidente da ANSEF-Salvador, Ivan Luna, destacou a importância do apoio a delegação da Bahia para participação nos XV Jogos Nacionais de Integração dos Servidores da Polícia Federal (JOIDS) que acontecerão no período de 04 a 14 de novembro de 2021, na cidade de Natal/RN. As conversas também estiveram direcionadas ao relevante apoio aos Jogos de Integração dos Servidores Aposentados da Polícia Federal (JOIAPOF), que serão sediados pela ANSEF-Salvador e acontecerão na cidade de Porto Seguro, com data a ser definida.

Baiano de Caculé, João Cavalcanti entende a necessidade de apoiar projetos tão necessários como os que foram apresentados pela Associação dos Servidores da Polícia Federal em Salvador.

O empresário João Cavalcanti, JC, se dispôs a convocar outros empresários, notadamente do ramo da mineração, a participar com vistas e a ampliar o Programa O FEDERALZINHO de forma a atingir o maior número possível de jovens carentes, das classes C,D e E, de modo a evitar a formação de futuros delinquentes e futuros corruptos, um dos maiores problemas que assola a sociedade brasileira.

“A VIDA NÃO É A VIDA QUE VIVEMOS, A VIDA É A HONRA, É A GLÓRIA, POR ISSO É QUE HÁ MORTOS QUE ESTÃO VIVOS E VIVOS QUE ESTÃO MORTOS” – Victor Hugo – Espírita.