Angela Moda Vip é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Com três completas lojas em Itacaré, a Angela Moda Vip é mais uma empresa que apoia e patrocina a 2 Edição do Prêmio Destaques Itacaré, que acontecerá no dia 21 de março de 2020, na quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.



Acreditando no comércio e no crescimento de Itacaré, as lojas Angela Casa Vip, Angela Moda Vip no Centro e Angela Moda Vip na Pituba. Você encontra tudo para cama, mesa, banho, os últimos lançamentos em moda feminina e masculina, calçados, bolsas, moda praia e muito mais, visite-nos e confira isso e muito mais.

Angela Casa Vip

Rua Joaquim Vieira – Em frente a Praça do Fórum

Angela Moda Vip

Praça da Biblia – Ao Lado do Banco do Bradesco

Angela Moda Vip

Rua Pedro Longo – Pituba