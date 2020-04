Andrezão se filia no Democratas e anuncia pré-candidatura.

Depois de receber convite de Nego de Saronga, e ouvir amigos, familiares e seguimento da sociedade de Itacaré, o jovem André Lopes, o Andrezão, anunciou a pré-candidato a vereador nas eleições municipais de 2020 pelo Democratas (DEM).

Não foi uma decisão só minha, quando conversei com algumas pessoas mais próximas, o apoio foi total. Itacaré tem sede de mudança, de representantes com sangue jovem principalmente no legislativo municipal. Com o apoio deles e da população, se eu chegar naquela casa de leis, vou trabalhar muito para todos, e principalmente para os mais carentes de nossa cidade”. Andrézão comentou que também trabalhará junto com a classe musical que, que já algum tempo precisa de valorização na cidade.

André se notabilizou na região como músico e vocalista da banda Bonde do Andrezão durante 12 anos animou com muita energia festas em Itacaré e diversas cidades da região.