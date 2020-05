Alunos, professores e diretores de Itacaré participam de plataforma EAD.

Estudantes, professores e diretores escolares da rede municipal de Itacaré já estão participando da Plataforma Simplifica, uma iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Fundação Lemann e Amplifica, que visa garantir o apoio e a ampliação dos conhecimentos dos alunos, no sistema à distância, durante o período de pandemia. O objetivo é garantir o apoio, criar alternativas de lazer e entretenimento dos estudantes para que permaneçam em casa e ampliar os conhecimentos dos alunos. E nesta quarta-feira (13) já acontece a primeira live de formação, às 16 horas, pelo endereço bit.ly/videosincroniza.

A Plataforma Simplifica é online, mas nas situações onde os alunos não possuem o acesso à internet a Secretaria Municipal de Educação de Itacaré e as diretorias das escolas estão criando estratégias de impressões dos materiais e acompanhamentos para que um maior número possível de estudantes seja contemplado com os conhecimentos. Nesse caso, os estudantes ou responsáveis devem entrar em contato com suas unidades escolares.

As aulas na plataforma foram iniciadas no dia 11 de maio, mas os gestores, diretores, professores, e alunos ou responsáveis ainda podem entrar no link da plataforma, através do endereço https://www.amplifica.me/simplifica e fazer o seu cadastro de forma rápida e simples. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, cerca de 60% dos alunos, gestores e professores já estão fazendo parte do programa e a meta é ampliar ainda mais o número de participantes.

A secretária municipal de Educação, Eliane Camargo, explica que no Simplifica o aprendizado remoto toma a forma de experiências de aprendizagem ativa que acomodam a escolha, a reflexão e o aprender nas mãos dos estudantes. “É um modelo de educação a distância (EAD), porém, com as ferramentas que os estudantes já dispõem que são as mídias sociais. A utilização da plataforma pode se dá com o uso de poucos dados de internet e existe a possibilidade de impressão para os alunos que não dispõe de um aparelho de celular.

O programa compreende oito semanas de trilhas com experiências de aprendizagem, totalmente gratuito, para estudantes do 1º ao 9º ano, orientadas pelas competências e habilidades presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e inspiradas na Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). A proposta foi apresentada através de vídeo-conferência para os diretores, gestores, professores e pais e a iniciativa foi aprovada por todos, que estarão auxiliando nesse trabalho.

Nessa primeira semana está sendo abordado o tema Convivendo em Comunidade. Na plataforma tem os espaços destinados para os gestores, professores e para os estudantes ou responsáveis. Logo depois já pode iniciar no mundo de aprendizagem e de experiências fantásticas. Para um aprendizado efetivo é necessário a dedicação de duas horas diárias para a realização das tarefas e desafios. Qualquer dúvida procurar a direção da sua escola, o coordenador ou o seu professor.

CAMPO – No caso da educação no campo ou em unidades de difícil acesso à internet, os alunos vão contar com a orientação das escolas, que poderão imprimir as atividades. O ideal é que todos os educadores de Itacaré se engajem nessa luta para orientar seus alunos, ampliando os conhecimentos, ocupando o tempo ocioso dos estudantes com informações e levando mais saberes, para que no retorno às aulas o resultado do trabalho de educar seja muito mais prazeroso e com resultados cada vez mais positivos.