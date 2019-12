Alugo excelente casa com Piscina para Réveillon em Itacaré.

Alugo excelente casa com Piscina para o Réveillon, localizada no km 05, longe da muvuca e a 05 minutos do Centro. Melhor lugar de Itacaré.

Aluga-se uma ótima casa para até 10 pessoas com banheiro Localizada no Km 05, próximo de tudo e longe da muvuca. inclusa. Acomodam de 06 a 08 pessoas. Não perca essa oportunidade, ligue para 71 982141012 ou mande um zap ou 73 982296762. Falar com Sirlene Euzebia ou Bomfim.

Descrição: Casa com dois quartos um com suíte, acomodação máxima para 10 pessoas, área para estacionamento seguro, piscina troca de enxoval cama e banho a cada 3 dias. Ambiente Familiar. Aceitamos animas.