Alta na ocupação de leitos em Itabuna adia a reabertura do comércio.

Entrevista coletiva realizada através da internet, na tarde desta terça-feira (30), o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, comunicou o adiamento da reabertura do comércio no município. De acordo com o prefeito, não será possível reabrir as atividades comerciais em razão da alta ocupação dos leitos de UTI nos hospitais do município.

“Infelizmente, nas últimas 24 horas, aumentou a ocupação dos leitos de UTI na Santa Casa e no Hospital de Base e isso impossibilitou a retomada do nosso comércio”, declarou o prefeito, acrescentando que “70% desses leitos estão ocupados por pacientes de outros municípios”.

Na oportunidade, o prefeito Fernando Gomes falou ainda sobre o Plano elaborado pela prefeitura, em conjunto com as universidades (Uesc e UFSB), e adiantou que o município está viabilizando a instalação de mais 10 leitos de UTI no Hospital de Base, para ampliar a capacidade de atendimento. No dia 08 nós concluiremos a instalação de novos leitos de UTI e, no dia seguinte, com todos os protocolos definidos iremos reabrir o comércio de Itabuna. Já vamos deixar decretado”, concluiu. (Giro em Ipiaú)