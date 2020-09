Alimentos arrecadados em Lives Solidárias da In9 Pro beneficiam moradores carentes.

Desde o início de agosto de 2020, a In9 Pro vem realizando a entrega dos alimentos e itens de higiene arrecadados durante as lives solidárias com os artistas locais.

A equipe da IN9 Pro entregou mais de 120 cestas aos moradores e agricultores de Itacaré e Taboquinhas em situação de vulnerabilidade social.

A In9 Produções aproveita a oportunidade para agradecer as bandas Bonde do Andrezão, Luciano Cruz e Junior Santos por arrecadarem a maior quantidade de alimentos para o projeto. Agradece também aos amigos e parceiros Maxsuel Ribeiro, DJ Longo, Pousada Raízes, Pousada Vila Itaya, Itacaçaí, Mercado Popular, Mercado Moreira, Select, GCell e a Intertel pelo suporte dado, a todos os artistas e músicos que fizeram parte do projeto e a todos que apoiaram direta ou indiretamente para que fosse possível a realização deste trabalho com a intenção de ajudar ao próximo. Além disso, a produtora também reforça que outras ações se repetirão esse ano com a intenção de valorizar o município de Itacaré e o seu povo.