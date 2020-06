Alegria e emoção de mais um paciente de Itacaré curado do coronavírus.

Mais um paciente de Itacaré recebeu alta médica e está curado do coronavírus. Dessa vez foi o agricultor familiar Antônio Arnaldo, morador do distrito de Taboquinhas, que estava internado, recebeu todo o acompanhamento médico da equipe da Prefeitura de Itacaré e já está de volta à sua residência após a quarentena, sem apresentar os sintomas da doença. Antônio Arnaldo contraiu o coronavírus e mesmo com parte do pulmão comprometido, mostrou forças e fé para vencer a doença.

Na saída do internamento Seu Antônio Arnaldo não conseguia esconder a alegria e a emoção de retornar à sua vida normal, além da gratidão a toda a equipe pelo carinho que recebeu durante o isolamento. Na despedida de Antônio Arnaldo do internamento foi feita uma grande festa pela equipe da Prefeitura de Itacaré. E é nesse clima de esperança e alegria que 19 pacientes vítimas do coronavírus no município já receberam alta médica, estão curadas da doença e já retornaram às suas atividades.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, comemorou mais essa vitória de um paciente do município que venceu a doença, mas alerta a toda a comunidade que é preciso continuar com os cuidados e permanecer com o isolamento e o distanciamento social. De acordo com o prefeito, é fundamental que todos se conscientizem da gravidade da situação, adotem os procedimentos de segurança necessários, usem máscaras, álcool gel e, se puderem, que fiquem em casa. “Somente assim vamos vencer essa guerra contra o coronavírus”, destacou Antônio de Anízio.