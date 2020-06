Albert Queiroz anuncia afastamento da Itacaré FM cumprindo exigência da justiça eleitoral.

O radialista e blogueiro Albert Queiroz, apresentador do Programa Hora da Notícia da Itacaré FM, um programa semanal, anunciou neste sábado que na próxima quarta-feira, dia 24, após apresentação de mais uma edição que está no ar há mais de 1 ano, que se afastará das funções para concorrer há uma vaga no legislativo municipal, tendo em vista que já havia anunciado sua pré-candidatura.

O afastamento do rádio/tv antes do período eleitoral é uma exigência da Justiça Eleitoral para quem quer concorrer as eleições municipais ou nacional. O prazo para estas eleições seriam até o dia 30 de junho, contudo, por se tratar de um programa semanal, a próxima edição seria apenas no dia 01 de julho, ou seja, passaria do prazo, por isso o apresentador decidiu anunciar antes o encerramento do programa.

“Agradeço a cada um dos ouvintes pelo carinho e audiência, agradeço a Dante Paneli pela oportunidade e a Edla Almeida pela parceria. Foi mais de um ano de muito aprendizado, de muita informação e comentários para a nossa comunidade. Aprendi a fazer notícia no rádio, estreitei os laços com os ouvintes que em sua maioria me comprimentam a todo momento pelas ruas por onde passo e sem falar das participações ao vivo. Me disperso em tempo da rádio e do programa, pois sou pré-candidato a vereador e devo cumprir as normas eleitorais, mas na certeza de que vamos representar a comunidade, fiscalizar a gestão municipal, buscar projetos, programas para a nossa cidade como vereador se eleito for”, afirmou Albert Queiroz.