Água Fria Fest confirma o sucesso e reuniu milhares de foliões.

Uma grande festa, com direito a grandes atrações, organização e muita alegria. Assim foi o Água Fria Fest, realizado neste final de semana no distrito de Água Fria, em Itacaré, e que contou com a participação de milhares de foliões. Realizado pela Prefeitura de Itacaré, a festa contou com atrações como Kevi Jonny, Lordão, Tony Canabrava, Quarto Light e Bonde do Véi, além dos paredões que comandaram a alegria nos intervalos das atrações musicais.

Para os foliões, a festa foi uma das mais animadas dos últimos anos, unindo grandes atrações e muita organização. Tudo isso sem contar com o clima de paz, alegria e segurança que tomou conta do local. Na avaliação dos foliões, cada vez mais a festa se supera como sucesso e melhora, tanto no nível de atrações, como de alegria. O Água Fria Fest também fez parte das comemorações alusivas aos 288 anos de emancipação política de Itacaré. Muitos chegaram a afirmar que essa foi uma das mais amimadas festas já realizadas no distrito de Água Fria.

O objetivo da festa, segundo informou o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, foi manter a tradição do distrito de Água Fria, além de garantir a oportunidade de mais lazer e entretenimento para os moradores da região rural, da sede e também para os turistas. O evento também foi uma oportunidade de realização de negócios, movimentando a economia do distrito. E para garantir mais segurança na festa, a Prefeitura de Itacaré contou com o apoio da Polícia Militar e da equipe de fiscalização que adotaram um esquema especial de atendimento ao cidadão durante todo o Água Fria Fest 2020.