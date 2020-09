Aglomeração e desrespeito à lei sobre uso de máscaras são registrados em Itacaré neste feriadão.

Vídeos circulam nas redes sociais exibindo grande aglomeração na Pituba, estabelecimento atendendo após as 23hs horário limite permitido; e muita gente sem mascara como se não houvesse nenhuma pandemia ameaçando a saúde e a vida das pessoas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a Pituba principal rua turística da cidade, lotada neste feriadão de 7 de Setembro e intensa movimentação em meio a pandemia do novo coronavírus.Nem o distanciamento social, nem o uso de máscara estava sendo respeitado.

A PM através do Major Hossanah Rocha esteve na Pituba parte da noite, fazendo a conscientização do uso obrigatório mascara no município, e doando mascara a turistas e moradores.

No incio do mês um novo decreto publicado pela prefeitura de Itacaré autorizou após vistoria e certificação com selo “Turismo Seguro” o funcionamento de restaurantes, pizzarias, cabana de praia e hotéis com no máximo de 50% da sua capacidade e com o devido respeito às regras de higiene e distanciamento estabelecidas pela vigilância. Mas as imagens e relatos feitos por internautas que passou pela Pituba na noite de sábado e domingo mostram uma realidade bem distante do que está no papel, sem qualquer fiscalização para cumprimento da lei. Apesar de ter atingido a estabilidade nas taxas de transmissão da Covid-19, a situação ainda não pode ser considerada tranquila em Itacaré.

Lembrando que permanecem proibidas as atividades de feiras livres, mercados de artesanatos, e inclusive bares e qualquer atividade que gere aglomerações de pessoas. Confira abaixo o decreto na íntegra:

Diário Oficial – Decreto Municipal nº 641 – Itacaré-Ba

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Itacaré dia 04/09, o município chegou a marca de 449 infectados pela doença. Dessa totalidade, 411 estão recuperados. O número de pacientes ativos caiu de 39 para 28, o número de óbitos segue em 10. Além de 03 internados, e 37 resultados de exame laboratorial em aguardo. Dos 950 casos notificados, 465 foram descartados.(Itacaré Urgente)