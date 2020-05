Agentes públicos fazem “arraiá” em Coaraci durante pandemia.

Em plena pandemia da Covid-19, um grupo de amigos se reuniu para comemorar o São João antecipado. A determinação de antecipar os feriados, como o do São João, foi uma medida adotada para buscar diminuir o fluxo de pessoas nas ruas. A estimativa é de redução de até 5% do contágio. A situação fica mais complicada quando seis pessoas que estavam na festa, foram identificadas como agentes públicos. Segundo informações do G1, quatro policiais militares, um policial civil e um motorista da secretaria de saúde municipal estavam participando do evento. O fato foi noticiado nesta terça-feira, 26, no BATV, primária edição.