Agência Andrade Patrocinadora Oficial da 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Uma das mais conceituadas Agências de Criação de todo estado, referência Marketing Turístico Digital, é mais uma empresa que apoia o Prêmio Destaques Itacaré, que acontecerá no dia 21 de março, na quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

Agência de Publicidade na Bahia é referência em Marketing Turístico Digital.

Diferente de todas. Agência Andrade é destaque na Bahia!

Levando a sério o slogan “somos uma parceria de sucesso” a Agência Andrade conquista cada vez mais o mercado publicitário da Bahia com inovação, qualidade e baixo custo na produção de conteúdos para mídias digitais, transformando seguidores em clientes, convertendo números digitais em lucro para seus clientes. “A estratégia é se importar com o meu cliente como se a empresa dele fosse minha. Assim é estabelecida uma parceria de sucesso, quando ambos crescem.” disse Elton Andrade, CEO e fundador da Agência.

Reconhecimento

Durante os quase 8 anos da Agência Andrade, houveram premiadores e reconhecimento nacional, como Referência em Marketing Turístico Digital, recebeu o Troféu Imprensa por 2 anos seguidos e como melhor Agência de Propaganda no Destaques Itacaré 2018.

A Agência já trabalhou em parceria com o SBT, Globo, Globo Filmes, CVC, Governo do Estado da Bahia, Prefeituras de Valença, Cairu, Itacaré, Canavieiras, Ubaíra. A assinatura em conteúdos criados pela agência consta em centenas de1 imagens nos principais sites de notícias e jornais do país, como o G1, Folha de São Paulo, Diário de Pernambuco, A Folha, Correio da Bahia, IBahia, Uol, MSN, Terra. Seus vídeos já foram vistos por milhares de pessoas em diversos países.