Agência Andrade é pioneira em produção de conteúdo na Bahia.

Acompanhando a rápida evolução do marketing digital para empresas, em especial do setor governamental e turístico, Elton Andrade, sócio-fundador e CEO da Agência Andrade, anunciou para um grupo de jornalistas mudanças importantes no modo de fazer a publicidade de seus clientes.

“Agora, vamos inserir, com muita precisão e criatividade, a produção de conteúdo, coisa que já faziamos desde 2015, mas só agora se tornou ‘obrigação’ nas mídias. As pessoas querem ver coisas diferentes e já tínhamos notado que com a pandemia o interesse do público por conteúdos mais leves e humanizados aumentou.(Voz do Baixo Sul)

Paralelo a isso, o Instagram e o Facebook atualizaram mais uma vez o algoritmo, dessa vez, reduzindo drasticamente a entrega de peças publicitárias que contêm letras nos layouts aos clientes.

Em outras palavras: arte não vende mais. E a agência que faz somente arte esta destinada ao fracasso”. Ainda em conversa, Andrade disse que vai usar a estrutura atual da produtora de vídeo que possui dentro da Agência para produzir conteúdos para seus clientes, com total finalidade de aumentar o engajamento e converter números maiores de seguidores em clientes.

“O foco é vender sem dizer que está vendendo. Ninguém usa o Instagram, Facebook ou Youtube procurando coisas para comprar em 100% do tempo. O ideal é entregar ao consumidor da rede social um conteúdo de valor, que realmente faça a diferença na vida deles e que chame atenção. O conteúdo precisa ser, acima de tudo, criativo. Sair do óbvio.

E pra isso, temos uma equipe pensante, pronta para todos os desafios.” Em fevereiro, Elton vai anunciar a criação de mais uma empresa de entretenimento e um projeto de mídia inovador para o interior da Bahia.