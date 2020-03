Afrodisíaco e os Barões encerram amanhã (08) o Verão Costa a Costa em Itacaré.

O sábado (07), foi de muito esporte, diversão e música nas praias da Coroinha e da Tiririca, em Itacaré. A cidade recebe até amanhã (08), o projeto Verão Costa a Costa – iniciativa do governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que está movimentando o verão do litoral baiano, com ações esportivas, culturais e de aventura. Além das atividades esportivas o público lotou o show da banda Filhos de Jorge e do cantor Júnior Santê, que encerraram o primeiro dia do evento. A etapa Itacaré será encerrada amanhã, com shows das bandas Afrodisíaco e Os Barões, que se apresentam a partir das 16h, no palco do evento.

Durante todo o dia, moradores e turistas estiveram nas praias acompanhando os torneios esportivos que integram a programação. Nesta edição o grande destaque está sendo a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Surf Júnior, o CBSurf Júnior Tour 2020, que trouxe para a cidade que respira Surf, 140 atletas, de doze estados brasileiros. As seletivas aconteceram durante todo o sábado e amanhã o público acompanhará as semifinais e finais das quatro categoriais que fazem parte da competição: Sub 18, Sub 16 (masculino e feminino) e Sub 14.

O dia contou, ainda, com a abertura do Circuito Baiano de Stand Up Paddle – cerca de 50 atletas disputaram as seis categorias do torneio realizada pela Associação Baiana de Stand Up Paddle (Abasup), são elas: Kids, Junior, Fun Race, Amador, Profissional e Paddle Board. Amanhã, o torneio realizará disputas por equipes.

O domingo será de finais, também, na 4ª etapa do Campeonato Baiano no Futevôlei e do Beach Soccer e terá estreia da Canoagem, que chega ao Verão Costa a Costa a participação de mais de 120 atletas e cerca de 30 dirigentes das cidades de Itacaré, Maraú e, também, de Ubatã e Ubaitaba. A disputa será no estilo velocidade, em uma prova de 200 metros, nas seguintes modalidades: cadete (atletas de 15 e 16 anos), júnior (atletas de 17 e 18 anos) e sênior (atletas entre 19 a 34 anos), tanto no masculino quanto no feminino.

Sobre o projeto Verão Costa a Costa

O Verão Costa a Costa é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) com apoio da Bahiatursa e patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. Entre os apoiadores estão ainda a Federações do Esporte Amador da Bahia (Unisport), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (Febera) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE) e as prefeituras dos munícipios participantes (Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Valença, Salvador e Lauro de Freitas). O projeto conta ainda com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, e Federação Baiana de Surf (FBSurf).