Aeroporto de Trancoso registra caos e recorde de congestionamento de jatinhos.

Um verdadeiro “congestionamento” aéreo se formou em Porto Seguro no dia pós-natal, com um grande número de aviões indo para o litoral sul. Tal movimento é normal nessa época do ano, mas a quantidade de aeronaves em 2020 surpreendeu. Segundo o editor-chefe do site AEROIN, Carlos Martins, que também é piloto de avião, o tráfego foi tão intenso que várias aeronaves tiveram que dar voltas repetidamente (órbitas) aguardando a liberação do pátio. Os destinos dos jatos (e também aviões a hélice) são, segundo o site especializado em avião, os aeroportos da Costa do Descobrimento, como Porto Seguro, Trancoso (Terravista) e da Costa do Cacau (Ilha de Comandatuba), em Ilhéus.

Em dado momento, do meio para o final da tarde deste sábado (26/12), foi possível registrar no aplicativo de rastreamento de voos FlightRadar24 ao menos 15 aviões executivos com destino ao sul baiano. A revoada causou, inclusive, a suspensão dos pousos devido à falta de espaço no pátio, e as aeronaves foram instruídas a aguardar em órbita e, quando pousassem, teriam que apenas desembarcar os passageiros, abastecer se necessário e decolar novamente, sem ficarem estacionadas.

Um grande exemplo disso é o HondaJet de matrícula PP-BRU, que teve que pousar em Porto Seguro após fazer várias órbitas esperando pela liberação de pouso no Aeroporto Terravista. Pouco mais de uma hora depois, ele decolou de Porto Seguro para Trancoso, num voo rápido de apenas cinco minutos.

O motivo desta forte migração de jatos para o Sul da Bahia é, possivelmente, devido à impossibilidade de viagem ao exterior para os proprietários dos jatos, devido à pandemia do coronavírus. O site AEROIN diz que destinos nos Estados Unidos, Caribe e Europa estão com restrições para brasileiros e outros estrangeiros, então a opção para o feriado de final de ano foi optar por algo mais próximo, seguindo para algum resort ou hotel no sul da Bahia.

O editor Carlos Martins finaliza dizendo que, realmente, o movimento de aviões privados no final de ano e feriados no sul da Bahia é intenso, mas é a primeira vez que se vê um fluxo tão alto e simultâneo a ponto de saturar vários aeroportos ao mesmo tempo. De acordo com ele, é esperado que tal situação se repita no dia 1º de janeiro, após o Réveillon.

*As informações são do Radar 64