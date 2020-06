Serão disponibilizados dois vôos diários para a capital Paulista.



O aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, volta a operar no próximo dia 10. Não houve fechamento do terminal, mas com a parada da maioria dos vôos, devido a pandemia, o funcionamento foi interrompido. Para o retorno, estão previstos dois vôos diários para a capital paulista: saindo de Ilhéus 17:30 e chegando em Guarulhos, São Paulo 19:50. Outro vôo saindo de Guarulhos 14:40 chegando em Ilhéus 16:50. Fonte: O Tabuleiro.