Adriano Mendonça – Inteligência Imobiliária é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Uma das mais respeitadas corretoras de imoveis de Itacaré e região, Adriano Mendonça – Inteligência Imobiliária é mais uma grande empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré que será realizado dia 21 de março na Quadra da Pituba às 19h30.

Com uma experiência de 20 anos o escritório do Corretor de Imóveis Adriano Mendonça hoje conta com uma equipe de corretores visionários com grande conhecimento na região, prontos para auxiliar o cliente na busca pelo melhor investimento imobiliário. Trabalhamos com ética, dedicação e responsabilidade buscando atender e satisfazer de forma plena o cliente/investidor, utilizando a inteligência imobiliária para alavancar e alcançar os melhores resultados.

Endereço:

Rua 31 de março, nº 230

Centro – Itacaré-BA

Creci. 15.565

Telefone:

(73) 99973-4616 – VIVO – WhatsApp

Site: www.adrianomendoncaimoveis.com.br

E-mail: [email protected]