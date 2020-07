Nesta quinta-feira, 09, às 18h, a ABIH-BA promoverá Live para o setor hoteleiro sobre o novo Protocolo de Reabertura-Meios de Hospedagem criado pelo Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-Nacional), Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e União Nacional de Convention & Visitors Bureau e Entidades de Destino (Unedestinos). A intenção é preparar o turismo para um retorno gradual das atividades.

A live será realizada no YouTube e Instagram da ABIH-BA para o público em geral e para quem é associado poderá participar da live através do Zoom, ferramenta que permite os participantes interagirem e tirarem dúvidas com Luciano Lopes, presidente da entidade, Renata Proserpio, diretora da ABIH-BA, Cida Aguilar Lima, empresária e proprietária de três empreendimentos hoteleiros em Itacaré e Adriana Linhares, consultora de qualidade da BSA Consultoria e farmacêutica. Perguntas poderão ser enviadas antecipadamente para [email protected]

#ABIHBA #MinisterioDoTurismo #ProtocolosDeHigienizacao #Turismo #HotelariaBaiana