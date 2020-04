A série Juacas, gravada em Itacaré ganha medalha em prêmio internacional.

A série Juacas 2, gravada em Itacaré, recebeu a Medalha de Prata do New York Festivals TV & Film Awards 2020, um dos maiores prêmios da televisão mundial. Foram mais de 50 países inscritos e um júri composto por 200 profissionais da área. A produção, feita pela Disney Channel Brasil, foi apontada como uma das maiores séries de televisão juvenil. Com muita aventura, comédia e emoção, a segunda temporada dos Juacas lida com as dificuldades do campeonato e da adolescência. Mas, no final, todos amadurecem com o surf e terminam o campeonato muito diferentes de quando começaram. Tudo isso tendo como cenário uma das cidades mais bonitas do Brasil que é Itacaré.

“Fico sem palavras para dizer como é emocionante ver um trabalho feito com tanto amor e dedicação por toda a família Juacas ser reconhecido dessa maneira. Esse prêmio é de todos nós”, destacou em sua rede social a diretora da série, Juliana Vonlanten. “Obrigada Itacaré por nos receber de braços abertos! Obrigada aos surfistas e toda a comunidade do surf que embarcou nessa onda. Muito Obrigada a todos os fãs que nos motivam sempre a contar histórias que nos movam”, complementou

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, comemorou o prêmio, não somente pela produção de alto nível que é Juacas, sucesso no mundo inteiro, como também por divulgar o potencial turístico da cidade. De acordo com ele, além de movimentar a economia da cidade, envolver os atores e destacar o esporte, a série também é responsável por divulgar cada vez mais s belezas naturais de Itacaré. E a expectativa do prefeito é que a cidade seja escolhida para gravar a terceira edição. “Se isso acontecer, estaremos recebendo de braços abertos”, destacou Antônio de Anízio.

Juacas é a segunda série original nacional produzida pelo Disney Channel no Brasil. E além de unir a comédia, ação e romance, a série ainda divulga as belezas naturais de Itacaré, atraindo turistas de várias partes do mundo para conhecer a natureza e o potencial de surf da cidade. A série retrata o universo do surf, tendo como ponto central os meses da temporada do CAOSS (Campeonatos Anuais Ondas Super Surfe) realizada anualmente em Itacaré, onde equipes de várias partes do mundo disputam intensamente o título, uma vez que é a principal porta de entrada brasileira para os maiores campeonatos internacionais profissionais.