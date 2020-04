A pedido de Nego de Saronga, Deputado João Roma apresenta emenda destinando recursos de R$ 300 mil para a saúde em Itacaré.

O Ministério da Saúde liberou recursos na ordem de R$ 300 mil para atender os serviços de saúde da atenção básica no município de Itacaré. O dinheiro faz parte de uma proposta apresentada pelo deputado federal João Roma (Republicanos-BA), através da solicitação feita pelo ex-presidente da Câmara de Vereadores de Itacaré, Edson Mendes, o popular Nego de Saronga (DEM). Os recursos serão utilizados para auxiliar as ações que já vem sendo realizadas pela Prefeitura de Itacaré, desde o início da pandemia, no combate ao Coronavírus (COVID-19).

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, agradeceu ao deputado Joao Roma pela emenda para ajudar o município e também ao ex-presidente da Câmara pela iniciativa de se juntar a essa luta para combater o coronavírus. De acordo com o prefeito, o momento é de união de todos, independente de grupos políticos ou filiações partidárias, visando proteger o maior patrimônio que é a vida da população.

O deputado federal João Roma também apresentou o Projeto de Lei 750/2020, que amplia o alcance do programa Médicos pelo Brasil, facilitando a contratação de novos médicos para atuarem no município. O prefeito Antônio de Anízio adiantou que outros deputados já estão se mobilizando para apresentar emendas para ajudar no combate ao coronavírus em Itacaré e isso traz cada vez mais benefícios para toda a população.