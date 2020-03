A Casa de Gabriella é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Uma das mais charmosas pousada de Itacaré, A Casa de Gabriella Pousada, é mais uma empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré, que acontecerá no dia 21 de março de 2020, na quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.



A POUSADA

Gostar de pessoas, de Itacaré e de compartilhar a vida com todos foram os motivos que levaram Gabriella e Massimiliano a transformarem a casa de veraneio em Itacaré em uma pousada de pequeno porte, A CASA DE GABRIELLA.

“Por oito anos usufruímos do prazer de receber amigos em nossa casa e compartilhar o que há de mais gostoso em Itacaré. Então, por que não proporcionar essa experiência para mais pessoas?”, questiona Gabriella. “Estamos muito felizes de poder oferecer o aconchego da sua casa com a mordomia que você merece nas férias”.

O projeto, que alia luxo e simplicidade com conforto e bem-estar, fez a baiana de Jequié e o italiano de Roma deixarem definitivamente a vida em São Paulo (SP) para morar nesse pequeno paraíso no sul da Bahia.

Destino frequente do casal desde 2006, a ideia da pousada foi definitivamente colocada em prática em setembro de 2017, quando a reforma e ampliação da casa originalmente projetada por Max começou. A transformação da casa em pousada ganhou o reforço de André Lima e Karina Vargas, do Estúdio Glória (São Paulo) e apresentadores do programa “Admirável Móvel Novo” (GNT), responsáveis pela concepção geral e decoração que valoriza a história e cultura locais, sem perder a ligação com a contemporaneidade e com o resto do mundo.

Situada em uma área de 1.000m² nas proximidades da Praia da Concha, há 5 minutos do centro comercial turístico e 10 minutos das praias urbanas, A CASA DE GABRIELLA oferece conforto e segurança em todo espaço de convivência e nas 14 suítes privativas, incluindo uma suíte totalmente adaptada para receber cadeirante e área dedicada para acessibilidade na piscina. Atendimento exclusivo e profissional, sem perder a pessoalidade e qualidade são apenas algumas das experiências que A CASA DE GABRIELLA oferece aos hóspedes que decidem se aventurar em Itacaré.

