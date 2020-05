A cada 100 casos da Covid na BA, 10 são do eixo Ilhéus-Itabuna.

Mais nove casos positivos da Covid-19 foram confirmados hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. No boletim divulgado há pouco, o município registra 427 casos da doença. Setenta e cinco exames aguardam a validação do município. Já Itabuna alcançou a marca de 706 casos e outros 77 também aguardam validação. Juntos os dois maiores municípios sulbaianos alcançam juntos a marca de 1.133 casos positivos da Covid-19. Isso significa dizer que a cada 100 casos da Covid-19 na Bahia, 10 são no eixo Ilhéus-Itabuna. (JBO)