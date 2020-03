A Bahia Net é mais uma empresa que apoia 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Referência em qualidade e tecnologia com rede 100% Fibra Óptica, a Bahia Net é mais uma grande empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré, que acontecerá no dia 21 de março de 2020, na quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

Há cinco anos acreditando e crescendo com o comércio de Itacaré e o distrito de Serra Grande, a Bahia Net inovando com Rede 100% fibra óptica, suporte técnico sem burocracia, deixando seus clientes com as melhores pontuações e avaliações nos maiores sites de viagens, e para os clientes residenciais, a informação e diversão em alta velocidade é garantida, faça-nos uma visita e agende sua adesão.

Bahia Net – Seu Provedor de internet em Itacaré, fica localizado na Rua Rui Barbosa nº 06, – atrás da Igreja Católica – Centro. Venha para Bahia Net você também, contato: ☎ (73) 3251 2829// 3251 3330 ou Pelos Cel:. 73 9 9828 5698 // 9 9837 2997 (WhatsApp)

Bahia Net sua conexão em alta velocidade com o mundo!