A edição deste sábado, 5, do Diário Oficial do Estado (DOE) traz a lista com 125 unidades das polícias Militar, Civil e Técnica que receberão R$ 9,7 milhões do Prêmio por Desempenho Policial (PDP) referente ao 1º semestre de 2020. A 72ª CIPM/Itacaré na lista das unidades políciais que ganharão Prêmio por Desempenho Policial (PDP),está entre elas.

Serão contemplados os servidores que alcançaram redução das mortes violentas. Na Polícia Militar (PM), 8,6 mil militares lotados em 66 unidades territoriais e especializadas, na capital, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior serão beneficiados.

Na Polícia Civil (PC), em 42 unidades, 1,9 mil delegados, escrivães e investigadores receberão o PDP. Por fim, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), 223 peritos de 17 unidades serão contemplados.

