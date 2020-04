Um dia preocupante para as estatísticas do Covid-19 em Ilhéus. A cidade que amanheceu com apenas dois casos positivos chega a este final de tarde a seis. Nas próximas horas, a secretaria de Saúde vai oficializar o sexto caso. A notícia foi confirmada há pouco pelo secretário Geraldo Magela, ao Blog do Gusmão. Trata-se de um homem de 30 anos que manteve contato com um casal de São Paulo, segundo o blog.