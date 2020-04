57 profissionais de saúde do Hospital Costa do Cacau estão de coronavírus.

A secretaria de saúde da Bahia (SESAB), divulgou, nesta sexta-feira (24), novo boletim da COVID-19. Em Ilhéus, foram registrados 134 casos da doença, sendo que 57 profissionais em saúde, dentre eles médicos, enfermeiros, técnicos, que atuam no Hospital Regional Costa do Cacau e testaram positivo para doença.

A cidade está em estado de alerta com 04 óbitos confirmados, 10 pacientes na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além de 311 pessoas sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica.

O vírus está se alastrando com rapidez no município e, de acordo com a secretaria municipal de saúde, a contaminação já é comunitária. (Fábio Roberto Notícias)