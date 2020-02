A quarta edição do concurso Garota Península de Maraú já tem data marcada. Confirmado pela equipe organizadora, o evento acontece no dia, 30, de maio em Barra Grande. O desfile já é uma tradição no município deve atrair mais uma vez uma multidão para a praça das mangueiras em Barra Grande.

O desfile tem a realização de Darlim (Portal Barra Grande 24 Horas) do Diretor de Eventos, Anderson Muniz e de Jamile Sena, com apoio da Prefeitura de Maraú, Secretarias de Turismo e Lazer.