Diplomados o prefeito, vice e vereadores eleitos em Itacaré.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, e o vice Genilson Souza foram diplomados na manhã desta sexta-feira(18) para administrar o município durante a gestão de 2021 a 2024. Também foram diplomados os vereadores Renilson de Milton Ramos, Lenoildo Ribeiro (Canelinha) Djanes Santos, Givaldo da Ambulância, Rodolfo Barros, Biro do Fojo, Miguel da Matinha, Ricardo da Saúde, Pedrão, Diego de Bidal e Roberto do Smart.

A solenidade aconteceu no Salão do Júri do Fórum Wilde Oliveira Lima, em Uruçuca, sob a presidência do juiz da 198ª Zona Eleitoral, Daniel Álvaro Ramos, atendendo a todos os protocolos de segurança e combate ao coronavírus. De acordo com o juiz Daniel Álvaro Ramos, em razão das recomendações do Protocolo de Segurança Sanitária do TSE, somente os eleitos foram convidados para a solenidade de diplomação. Os primeiros suplentes de cada partido deverão retirar seus diplomas diretamente no Cartório Eleitoral.

Reeleito para ocupar o terceiro mandato como prefeito, Antônio de Anízio somou 8.008 votos, o que corresponde a 63,60 % dos votos válidos. A coligação Continuar é Preciso também elegeu nove dos 11 vereadores de Itacaré.

Antônio Mário Damasceno ou Tonho de Anízio é natural de Taboquinhas-Itacaré, onde desde cedo vivenciou a luta da agricultura familiar, aprendeu a importância dos valores como a solidariedade, respeito, trabalho e responsabilidade e iniciou a vida pública movido pelo desejo de transformar vidas, garantir mais oportunidades a todos, gerar mais empregos, renda, desenvolvimento, valorizar a cultura e o turismo local e garantir uma melhor qualidade de vida para todos.

Foi vereador por cinco mandatos consecutivos, ocupando a presidência da Câmara Municipal de Itacaré. Foi prefeito no período de 2009 a 2012 e novamente eleito para governar a cidade no quadriênio 2007 a 2020, onde vem desenvolvendo um governo de mudanças, de transformações, de trabalho e de realizações, com destaque para o apoio e a valorização da agricultura familiar, no fortalecimento e consolidação do turismo em todo o município, investimentos na educação e na saúde e na melhoria da qualidade de vida para o povo, com ações importantes nas áreas de pavimentação, abastecimento de água, saneamento e melhoria das estradas vicinais.

Antônio de Anízio foi ainda presidente da Associação dos Municípios da Região Cacaueira e atualmente é também presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul. Como prefeito entra para a história de Itacaré com a maior votação de todos os tempos, como também o governo que construiu e reformou mais escolas e postos médicos zona rural, pavimentou o maior número de ruas, investiu em eventos e na divulgação do destino turísticos e garantiu maior apoio aos projetos de diversificação agrícola e valorização da agricultura familiar.