A Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo de Itacaré (COMTUR), divulgou o requerimento virtual para solicitação de vistoria “in loco” nas dependências da empresa para fins do Selo Turismo Seguro Itacaré. Os interessados devem acessar o link: https://forms.gle/8QeQFXhCoUmSCrKt6 e preencher o formulário ou solicitar vistoria através do e-mail: Setur [email protected] Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (73) 3251-3922 em horário comercial.

De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, o Selo Turismo Seguro Itacaré visa certificar os estabelecimentos do setor turístico do município de acordo com os cumprimentos de critérios para adequação das suas instalações e procedimentos visando atender protocolos sanitários, de segurança e qualidade no atendimento. O Selo visa promover a segurança e tranquilidade dos colaboradores, visitantes e turistas, com a melhoria contínua dos serviços dos empreendimentos e dos serviços turísticos visando a retomada seguro do turismo de Itacaré.

Dentre as vantagens para o empresário está a melhor reputação da sua empresa perante os visitantes. O selo será indicado ao junto ao seu nome em todos os materiais produzidos pela Secretaria Municipal de Turismo, como mapa turístico, redes sociais, site, e-books e demais redes. Já para o turista o selo oferece a vantagem de puder confiar em uma lista de estabelecimentos que cumprem as exigências de protocolos de saúde e segurança para sua maior tranquilidade.