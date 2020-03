Boletim: Itacaré fechou mais um dia sem registro de casos de Coronavírus.

O município de Itacaré permanece sem registrar nenhum caso positivo de coronavírus. No novo boletim divulgado nesta sexta-feira (20) pela Secretaria Municipal de Saúde consta que Itacaré notificou sete casos suspeitos da doença, sendo todos turistas. Desse total, quatro exames já tiveram os resultados concluídos e deram negativo.

A Secretaria de Saúde está aguardando o resultado dos outros três casos enviados para Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Salvador. Um paciente chegou a ser encaminhado em estado grave para o Hospital Regional Costa do Cacau com a suspeita da doença. As amostras foram coletadas e enviadas para o Lacen, aguardando os resultados.

Mesmo sem casos registrados, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que a equipe de monitoramento permanece em estado de alerta, orientando a comunidade sobre como se prevenir contra o COVID 19 e as medidas que devem ser adotadas em casos suspeitos da doença. Paralelo a essas ações, também foram publicados decretos com uma série de medidas que visam prevenir, combater a proliferação do coronavirus e evitar o contágio da doença, garantindo a saúde e o bem-estar da população.

Itacaré também já conta com um Centro de Informações do Coronavírus, uma unidade que tem como principal objetivo atender as ligações e prestar orientações aos pacientes com suspeitas de contágio com o COVID 19. A unidade funciona na Praça da Bíblia e atende à comunidade através do telefone/WhatsApp (73) 99995-7568.