2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré já tem data definida.

Com a realização da Radio Itacaré FM e o site Itacaré Urgente.com, a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré 2019/2020 já tem data definida. O evento acontecerá dia 21 de março na quadra poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba. E este ano a organização promete um evento ainda maior que a primeira edição, com atração musical e muitas novidades, aguardem!

Como são escolhidos os Premiados?

Os premiados serão escolhidos após pesquisa de opinião popular em toda cidade. Serão cerca de 70 diferentes categorias, e mais destaques sociais, personalidades e instituições.

A Pesquisa.

A pesquisa será coordenada pela organização do evento, e realizada por alunos da rede publica do município selecionados, e realizada durante os dias 30, 31 e 01 de fevereiro, em nos bairros do município.

A Premiação.

A Premiação acontecerá dia 21 de março, na quadra poliesportiva da Escolar Dr Manoel Castro, localizada na Pituba, espaço que será montado e contará com segurança particular, musica ao vivo, serviço de bar em uma grande festa, que promete movimentar a cidade.

De acordo com Dante Panelli, idealizador e um dos organizadores da premiação, “Essa premiação é muito importante para a cidade, e principalmente para o comercio local, servidores públicos, entidades, autoridades, empresários que valorizam e de certo modo contribuem para o desenvolvimento de diversas áreas do município. É uma forma de reconhecimento e incentivo para que continuem a investir no seu negócio gerando mais empregos e renda. E também fazer com que mais pessoas se interessem por realizar o melhor a Itacaré.

