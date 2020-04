21 profissionais em saúde estão com coronavírus em Ilhéus.

De acordo com o gabinete de crise, Ilhéus contabilizou até às 18hs desta segunda-feira, 45 casos de coronavírus. Mais cedo, o prefeito Mário Alexandre, Marão gravou um vídeo e publicou nas redes sociais, quando Ilhéus ainda registrava 44 casos. Segundo o secretário municipal de saúde, Geraldo Magela, 21 profissionais em saúde de Ilhéus foram infectados com o coronavírus, sendo que 08 deles trabalham no Hospital Regional Regional Costa do Cacau, e foram mantidos em total isolamento pelos próximos 15 dias. O surto do vírus em Ilhéus é algo preocupante na gestão municipal, devido à Covid-19 ser provocada pela transmissão comunitária. (Fábio Roberto)