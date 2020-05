1° óbito por Covid-19 é confirmado em Itacaré.

Morte é de idosa de 64 anos, que era diabética e hipertensa. Ela estava internada no Hospital Costa do Cacau, onde faleceu.

A morte é de uma idosa de 64 anos, que tinha diabetes e hipertensão. Ela estava internada no Hospital Costa do Cacau, na cidade de Ilhéus. A idosa morreu no dia 16 de maio, mas a morte só foi divulgada pela Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) no domingo (24).

Até o último boletim divulgado pela Sesab, a Bahia registra cerca de 14 mil casos da Covid-19, com 460 mortes. Informações: G1 Bahia.